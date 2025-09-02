YKS’de Türkiye genelinde ilk 1.000’e giren Bursalı öğrenciler, Bursa Valiliği himayesinde BTSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen törende ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Üniversite hayatına başlayan öğrencilere tablet hediye edilirken, gençlerin açılış konuşmalarında verdiği mesajlar katılımcılardan büyük alkış aldı.

BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, eğitim camiası temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en genç taşıyıcıları olduğunu belirterek, “Çok çalışarak bugünlere geldiniz. Bu başarıyı sürdürmeli, ülkemizin geleceğini sizler şekillendirmelisiniz” dedi.

“YAPAMAZSINIZ DİYENLER, NASIL YAPTINIZ DİYE SORUYOR”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise gençleri kutlayarak, “Dün ‘yapamazsınız’ diyenler vardı, bugün ‘nasıl yaptınız’ diye soruyorlar. Sizler ülkemizi hem büyüten hem de kalkındıran nesil olacaksınız” ifadelerini kullandı. Gençlere hayal etmekle yetinmemeleri, üretmeye cesaret etmeleri çağrısında bulundu.

“HANGİ FAYDAYI ÜRETECEĞİNİZE ODAKLANIN”

Eğitim hayatı ilerledikçe kiminin girişimci, kiminin akademisyen, kiminin özel sektörde olacağını belirten Burkay, “Sizi tanımlayacak olan şey, hangi ünvanı taşıdığınızdan çok, hangi faydayı ürettiğiniz olacaktır.” ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük şirketlerinin küçük fikirlerden doğduğunu hatırlatan Burkay, “Amazon bir garajda, Spotify bir öğrenci yurdunda, Google bir üniversite kütüphanesinde kuruldu. Ortak noktaları, hayal etmekle yetinmemeleri, aksiyon almalarıydı. Risk aldılar, hata yaptılar ama devam ettiler. Başarı böyle doğdu.” diye konuştu. Burkay, gençlere soru sormayı, sorgulamayı, düşünmeyi, denemeyi ve üretmeyi bırakmamaları çağrısında bulundu. “Bizim için çok kıymetlisiniz. 84 milyonun sizden beklentisi var. Güçlü kaslarınızı bu yolculukta tespit edin ve onları çalıştırın. Pes etmeyin; çünkü başarı, sonuna kadar devam edenindir.” ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, “Geleceği ilim ve irfanla sizler inşa edeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, başarıyı bir sorumluluk olarak tanımlayarak, “Bu başarı ile yetinmeyeceğinize ve ülkemize değer katacağınıza inanıyoruz” dedi.

“İNSAN NİTELİĞİ HEDEFLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademik başarının yanında aidiyet ve vatan sevgisinin önemine dikkat çekti. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise değerler eğitiminin akademik bilginin yanında vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“SADECE AKADEMİK BİLGİ YETERLİ DEĞİL”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da “Akademik başarı çok değerli. Ancak tek başına yeterli değil. Bugün Filistin’de büyük bir vahşet yaşanıyor. Bu zulmü yapan dünyanın en büyük üniversitesinden okumuş birisi. Dolayısıyla sadece akademik bilgi yeterli değil. Bunun yanında değerler eğitimi de alınmalıdır. Türkiye Yüzyılı’nın bu değerler etrafında inşa edileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Türkiye birincisi Muhammed İsmail Kuşat ve ikincisi Zeynep Civelek, başarıya giden yolda azim, disiplin ve destekleyici aile ortamının önemini dile getirdi. Öğrencilerin konuşmaları salonda büyük alkış aldı.

Protokol konuşmalarının ardından YKS’de ilk 1.000 kişi arasında yer almayı başaran öğrencilere tablet hediye edildi.