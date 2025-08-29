Paribu ana sponsorluğunda, Türkiye’nin önde gelen müzik ve eğlence markası Jolly Joker tarafından düzenlenen “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri” serisi unutulmaz bir geceye daha ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Önceki akşam Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri sahnesine çıkan Yıldız Tilbe, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını binlerce seveniyle hep bir ağızdan söyledi.

Tilbe’nin coşkulu sahnesi kadar, geceye damga vuran anlardan biri de sürpriz konukları oldu.

Ünlü sanatçı, kendisini izlemeye gelen Simge ve Elif Buse Doğan’ı sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan konserin ardından müzikseverlere bir de müjde verildi. Yıldız Tilbe, 20 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde yeniden “Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri” kapsamında sevenleriyle buluşacak.