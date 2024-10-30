Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate Kupası düzenledi.BURSA (İGFA)- Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel karate turnuvası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde minikler ve yıldızlar kategorisinde düzenlenen karate kupasına 26 kulüpten 509 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım ilçemiz tarih, sanat ve kültür kenti olduğu kadar aynı zamanda bir spor kentidir. Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin spor kenti kimliğini güçlendirmek ve 7’den 70’e herkesi sporla buluşturmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini hamdolsun görmeye başladık. Sporcularımız ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılarak ilçemizi temsil ediyor. Yıldırım'ın adını tüm dünyaya duyurmak için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Göğsümüzü kabartan başarılarından dolayı sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yıldırım’ı sporda marka kent yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.