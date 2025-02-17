Adalet Bakanlığı, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda iki ödüle layık görülürken, Ticaret Bakanlığı 2024 yılı “Uzaktan Eğitim Kapısı ile Eğitim Faaliyetlerini En Etkin Şekilde Yürüten Bakanlık” ödülünün sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul İnsan Kaynakları Forumu düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumda uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, kamu ve özel sektörün insan kaynakları yöneticileri, akademisyenler ve STK temsilcileri bir araya getirildi. Bakanlık, Bölgesel Kariyer Fuarlarına en etkili katılımı gösteren kamu kurumu olurken, Adalet Bakanlığı personeli Barış Tuncer, uzaktan eğitimde Türkiye birincisi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım’a Bölgesel Kariyer Fuarlarına En Etkili Katılımı Gösteren Kamu Kurumu Ödülü’nü, Adalet Bakanlığı Ankara İcra Müdür Yardımcısı Barış Tuncer’e de Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı’nı en etkin kullanan kamu personeli ödülü’nü verdi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ UZAKTAN EĞİTİMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Barış Tuncer, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Eğitimleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilen ve 478 bin içerikli eğitimleri eksiksiz tamamlayarak birincilikle mezun oldu.

TİCARET BAKANLIĞI UZAKTAN EĞİTİMLE 244,3 MİLYON TASARRUF SAĞLADI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı olarak, dijital dönüşüm sürecini de merkeze alarak eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında e-öğrenme içeriklerini kendi öz kaynakları ile üretebilen nadir kurumlar arasında yer aldı. İnsan kaynağının kendi imkanları ile geliştirdiği içeriklerle 2024 yılında da eğitim çalışmalarını sürdürerek 82 bin katılımcıya eğitim veren Bakanlık, e-öğrenme içerikleri ve uzaktan eğitim çalışmaları ile toplamda yaklaşık 244.3 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.