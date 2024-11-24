Yeşilay’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlediği 8. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın finali Sepetçiler Kasrı Camlı Köşk’te düzenlenen ödül töreniyle gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - 8. Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı” konulu yarışmayaTürkiye’nin dört bir yanından öğrenciler katıldı.Jürinin titiz değerlendirmelerinin ardından birincilik ödülü “Kalem” filmiyle Nephan Baykal’ın, ikincilik ödülü “Kâbusun Dışında Kal” filmiyle Hanife Gamze Dönmez’in oldu.

Yarışmada üçüncülük ödülüne ise “Çerçeve” filmiyle Mehmet Akif Güler layık görüldü. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne “Aynı Hayatın İçinde” filmiyle Ozan Ulusu değer görülürken, Halkın Favorisi Özel Ödülü ise “Yarım” filmiyle Deniz Mıdık’a verildi.

Yarışmanın kazananları, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, SETEM Genel Başkanı Mehmet Güleryüz, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu’nun yer aldığı jürinin değerlendirmeleriyle belirlendi.

8. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın birincisi 75 bin TL, ikincisi 60 bin TL, üçüncüsü ise 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen eserin sahibine de 75 bin TL ödül verildi. 5.988 kişinin oy kullandığı oylamada en yüksek oy ile “halkın favorisi” seçilen eser sahibi ise 50 bin TL ile ödüllendirildi.