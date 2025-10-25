Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı “Yeşil Dalga” sisteminin kapsamını genişletti. Temmuz ayında ilk olarak Eskişehir-Kütahya karayolu üzerindeki 5 sinyalize kavşakta devreye alınan uygulama, şimdi de Ulusal Egemenlik Bulvarı’ndan Gündüz Ökçün Kavşağı’na kadar uzanan 100. Yıl Bulvarı boyunca 14 ayrı trafik ışığında aktif hale getirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yeşil Dalga” sistemiyle şehir içi ulaşımın daha akıcı, güvenli ve çevreci bir hale geldiği vurgulandı.

Trafik Şube Şefi Özcan Sarı, “Ömür mevkiinde deneyerek olumlu sonuçlar aldığımız Yeşil Dalga uygulamamızı Ulusal Egemenlik Bulvarı- Gündüz Ökçün Kavşağı’ndan başlayarak 100. Yıl Bulvarı’nın tamamını kapsayacak bölgede 14 ayrı trafik ışığında aktif hale getirdik. Sürücüler, şehir içi hız sınırlarına uyarak ilerlediklerinde koordineli çalışan trafik ışıkları sayesinde duraksamadan yol alabiliyor. Bu sayede hem yakıt ve zamandan tasarruf sağlanıyor hem de karbon salınımı azalıyor.” dedi.

Uygulamadan son derece memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar da, “Daha önce Eskişehir-Kütahya karayolunda yani Ömür mevkiinde uygulamayı kullanmıştık ve memnun kalmıştık. 100. Yıl Bulvarı’nda da yeşil dalga uygulamasının başlaması trafikte kalma süremizi azaltıyor. Trafik kurallarına uyulduğu takdirde herhangi bir aksama yaşamadan yolumuza devam ediyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye şehrimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte ortalama yolculuk sürelerinin kısaldığı, trafik akışının düzenlendiği ve şehir içi ulaşımın daha konforlu hale geldiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlamak için benzer akıllı ulaşım sistemlerinin önümüzdeki dönemde de yaygınlaştırılacağını bildirdi.