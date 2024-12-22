Yenişehir Belediyesi’nin iştiraki olan Yenişehir Ekmek Sanayi A. Ş., (YESAŞ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminden alnının akıyla tertemiz geçti.BURSA (İGFA) - Son günlerde sosyal medyada paylaşılan eski görüntülerle Yenişehir’in ortak değeri YESAŞ’ın kurumsal kimliğine, Yenişehir Belediyesi’ne ve ilçe halkına zarar verilmek istenmişti. Görüntülerin ardından 18 Aralık 2024 tarihinde YESAŞ’ın üretim merkezine denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığına dair rapor hazırladı.

‘ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK’

Yapılan denetimden tertemiz çıktıklarını ifade eden YESAŞ Müdürü Koray Aydın, “YESAŞ’ı devraldığımızdan beri büyük yatırımlar yapıyoruz. Halkımıza kaliteli ve sağlıklı ekmeği sunmak için adeta gece-gündüz çalıştık ve fabrikamızın çağın koşullarına uygun olarak yeniledik. Yaptığımız yatırımlarla ürün yelpazesini genişlettik, ekmek üretim kapasitesini artırdık. Yapılan denetimden de alnımızın akıyla tertemiz çıktık. Halkımız emin olsun ki, YESAŞ, sağlıklı, hijyenik koşullarda üretilmiş, kaliteli ekmeği sunmaya devam edecektir” dedi.

‘YALAN VE İFTİRAYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, “Eski görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, algı oluşturmaya çalışanlara karşı yapılan denetimden temiz çıkmamız herhalde en güzel cevap olmuştur. Bizler halkımıza her kulvarda ve her koşulda hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yalan ve iftiralara boyun eğmeyeceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetiminden geçtik, tek bir olumsuzluğa bile rastlanmadı. YESAŞ’ı kötü olarak göstermek isteyenlerin iddialarının iftira ve asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.