Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı’nda kurduğu Yerinde Çözüm Standı’nda yurttaşların belediye hizmetlerine dair talep ve önerilerini dinliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, katılımcı belediyecilik için erişim ve iletişim yöntemlerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daire başkanlığı, bu kapsamda Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti’nde bulunan Sanat Sokağı’nda Yerinde Çözüm Standı açtı.

Stantta görevli personel, halkın taleplerini dinleyerek önerileri not aldı. Ayrıca yurttaşlara Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin topluma etki ve algısı araştırması kapsamında belediyeden beklentileri soruldu.

Sanat Sokağı’nda bir hafta süreyle açık kalacak olan Yerinde Çözüm Standı’nda yurttaşların talepleri dinlenecek.

Yerinde Çözüm Standı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Berivan Güneş, personelle beraber halkın görüş ve önerilerini dinleyerek taleplerini not aldıklarını belirtti.