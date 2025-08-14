Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giriyor.DENİZLİ (İGFA) - Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek kırmızı-beyazlılar, transfer döneminde adeta gövde gösterisi yaptı. Başantrenörlük görevine tecrübeli isim İlker Alkan’ı getiren ekip, Sultanlar Ligi ve Avrupa arenasında boy göstermiş 10 önemli oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Yapılan transferlerle hem deneyimli hem de gelecek vadeden oyuncuları bir araya getiren Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, başarılı kadrosuyla Sultanlar Ligi’ne yükselmeyi hedefliyor. Yeni transferler arasında, kariyerlerinde önemli başarılar elde etmiş, ulusal ve uluslararası arenada kendini kanıtlamış isimler bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ilk antrenmanına çıktı. Başantrenör İlker Alkan yönetimindeki çalışmalarda oyuncuların hırsı ve uyumu dikkat çekti.

Kulüp Başkanı İbrahim Doğan, transfer çalışmalarının hedefe ulaşmak için kritik önemde olduğunu belirterek, "Bu sezonu Denizli voleybolu için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimiz, şehrimizi Sultanlar Ligi’nde görmek için tek yürek oldu. Transfer ettiğimiz sporcular hem saha içinde hem saha dışında takımımıza büyük katkı sağlayacak. Bu yolda bize her zaman destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum. Onun spora olan vizyonu ve inancı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise takıma güvenini şu sözlerle dile getirerek, "Kadın voleybol takımımızın bu yıl güçlü bir kadro kurduğunu görüyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlerimize ve kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu sezon, Denizli’nin voleybol tarihine altın harflerle bir başarı hikâyesi yazacaklarına inanıyorum" diye konuştu.