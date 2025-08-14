Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi ve düzenli akışın sağlanması amacıyla Ankara Çayı’nda rutin temizlik çalışması yürütüyor.ANKARA (İGFA) - Çevre dostu çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, insan ve doğa sağlığını tehdit etmemesi, ayrıca kötü kokunun giderilmesi için Ankara Çayı’nda ıslah çalışmalarına devam ediyor. Çubuk Çayı’ndan Akköprü mevkiine kadar olan hat boyunca, son 8 ayda temizlik ve iyileştirme çalışması yürüten ekipler, 15 kamyon atık malzemeyi (teressübat, bitki, hayvan ölüsü derisi, evsel atık, koltuk, yatak, kanepe, araba lastiği, inşaat atıkları) temizledi.

Yılbaşından bu yana Çubuk Çayı ile Akköprü arasındaki bölümde temizlik yapan ekipler, 15 kamyon malzemeyi çaydan uzaklaştırdı. Keçiören Ihlamur Vadisi Parkı’nda vatandaşları rahatsız eden kötü koku sorununa da el atan ASKİ ekipleri, Kamil Ocak Sokak üzerinde bulunan yağmur suyu hattına karışan atık su (kanalizasyon) sorununu çözdü.