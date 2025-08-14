Turkcell, 2025 yılının 2‘nci çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Turkcell’in güçlü büyümesini sürdürdüğüne vurgu yapan Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, “816 bin yeni abone ile faturalı tarafta son 5,5 yılın rekor çeyreklik net abone kazanımına imza attık. Toplam mobil abone sayımız 38,7 milyona ulaşırken, bu alandaki açık ara liderliğimizi sürdürdük. Genişleyen abone bazımız ve güçlü finansal performansımızla konsolide gelirlerimiz ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,5 büyüyerek 53 milyar TL’ye ulaştı.

Sonuçlarımıza techfin ve dijital iş servislerimiz de önemli katkı sağladı. Veri merkezi ve bulut gelirlerimiz ise bu çeyrekte yıllık yüzde 53,2 oranında artış gösterdi. Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımımız ve ‘Turkcell çözer’ anlayışımızla, başta ‘Tumbara’ olmak üzere, günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler geliştirdik. Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak, bize düşen sorumluluğun bilinciyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.