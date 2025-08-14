Bursa Karacabey Belediyesi’nin geleneksel sokak oyunlarını yaşatmak ve çocuklara eğlenceli bir yaz tatili sunmak amacıyla Emirsultan Mahallesi’nde başlayan ardından Yeni Mahalle ve Tavşanlı Mahallesi’nde devam eden geleneksel sokak oyunları etkinliğinin final durağı Sırabademler Mahallesi oldu.

BURSA (İGFA) - Satranç, sandalye kapmaca, halat çekme, seksek gibi oyunlarla çocuklar bol kahkahalı yaratıcı ve takım ruhuyla dolu bir gün geçirdi. Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sokak oyunlarına yüksek katılımdan memnun olduğunu da belirterek, “Biz, Karacabey Belediyesi olarak bu kültürü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Her mahallemizde gördüğümüz o gülen yüzler, bizim en büyük motivasyonumuz oldu. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki zamanlarda sürdüreceğiz.” dedi.

Karacabey Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirdiği Sokak Oyunları etkinliği, son durağı Sırabademler Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün koordinesinde organize edilen bu heyecan dolu etkinlik yoğun katılım ve neşeli anlara tanık oldu.

Etkinlik boyunca çocuklar halat çekme, satranç, ip atlama, yakan top ve misket gibi geleneksel sokak oyunlarıyla hem eğlendi hem de kültürel değerleri tanıyıp benimseyerek maneviyatlarını geliştirdi. Birbirinden keyifli oyunlarla sosyalleşme ve takım ruhu kazanma imkanı bulan minikler, neredeyse unutulmuş geleneksel oyunları yeniden keşfetmenin neşesini yaşadı. Mahalle sakinlerinin de ilgiyle takip ettiği etkinlikte çocukların heyecanı, enerjisi ve kahkahaları sokağı tıpkı bir şenlik alanına çevirdi.

Programa katılan çocuklar, aileleri ve programı takip eden mahalle sakinleri de kendilerine bu imkanı sunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya sevgi ve teşekkürlerini iletti.

Çocuklara yönelik düzenlenen bu anlamlı etkinlik hakkında konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Etkinliğimiz boyunca çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz samimi gülümseme, bizim için en büyük mutluluk ve çalışma azmimizi besleyen en kıymetli motivasyon oldu. Onların neşesi, enerjisi ve heyecanı, yaptığımız her işin aslında ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Geleneksel sokak oyunlarımız, sadece çocuklarımız için bir eğlence aracı olmanın ötesinde; bizlere geçmişin sıcak, samimi ve paylaşım dolu günlerini hatırlatıyor. Aynı zamanda, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına vesile olarak, hemşehrilerimizin geleceğe umutla bakmasına katkı sağlıyor. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzünde tebessüm oluşturmak, bizler için en büyük ödüldür.” dedi.