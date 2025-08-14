Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın önde gelen en kapsamlı spor merkezlerinden Gloria Sports Arena, dünya şampiyonalarına hazırlanan milli sporculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü şampiyon sporcuların şampiyona hazırlıklarına ev sahipliği yapan Gloria Sports Arena, son olarak Filenin Sultanları’nı ağırladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Belek’te doğanın güzellikleriyle çevrili, 105.000 metrekarelik alanda, 50’den fazla spor dalına sahip kapalı alan sporları, açık alan sporları ve su sporları için uluslararası standartlara göre inşa edilmiş ve uluslararası federasyonların onayladığı ekipmanlarla donatılmış spor tesisleri ve Sporcu Sağlığı & Atletik Performans Merkezi ile hizmet veren Gloria Sports Arena, milli sporcuları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı (Filenin Sultanları’nı) son iki dünya şampiyonasının galibi Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile birlikte ikili kampta ağırlayan, Gloria Sports Arena, Avrupa’nın kadın voleybolunda önemli iki takımının Tayland’da düzenlenecek FIVB 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye ve Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımları arasında 3 hazırlık maçının gerçekleştirildiği kampta, Filenin Sultanları, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı. İkinci hazırlık maçında 3-2’lik skorla galip gelen Filenin Sultanları, üçüncü ve son maçta Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu. Kamp sonrasında İstanbul’a dönüş yapan Filenin Sultanları FIVB 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.

Konuyla ilgili Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, “Türkiye spor turizminde önemli ilklerin öncüsü, bu alanda Türkiye’nin en büyük, en özel yatırımı olan Gloria Sports Arena, açıldığı 2015 yılından bu yana milli sporcuların olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonaları hazırlıklarına ev sahipliği yapıyor. Tesis birçok yerel ve uluslararası spor organizasyonu için önemli bir merkez olma görevini sürdürüyor.

Tesisimizde milli sporcularımızın uluslararası şampiyonalara hazırlık süreçleri boyunca sunduğumuz teknik ve altyapı imkanlarımızla onların yanında olmaktan büyük bir gurur duruyoruz. Milli sporcularımız Türkiye’nin adını sporda ileri taşırken, Gloria Sports Arena olarak milli sporcularımıza destek vermek bizleri çok mutlu ediyor. Böylesi bir gurur tablosunda adımızın yazılı olduğunu bilmek tüm yatırımlarımızın önüne geçen bir değer. Gloria Sports Arena olarak tüm şampiyonlarımızın ve sporcularımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatarak kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.