TÜİK, Ağustos 2025 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı. Endeks aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 artış gösterirken, imalat sektöründe yıllık değişim yüzde 28,03 olarak kaydedildi. Dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının başı çektiği artışlarda, sektörel bazda en yüksek artış diğer mamul eşyalarda oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre, YD-ÜFE (2020=100) Ağustos 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 artış gösterdi. Söz konusu rakamlar, ihracat odaklı fiyatlardaki yükselişi yansıtarak uluslararası rekabet gücünü etkileyebilecek enflasyon baskısını ortaya koydu.

Sektörel bazdaki yıllık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 27,06, imalat ise yüzde 28,03 artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde; ara mallar 24,62, dayanıklı tüketim malları 32,41, dayanıksız tüketim malları 32,80, enerji 13,73, sermaye malları 30,20 olurken, sanayinin iki sektöründe madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,44, imalatta yüzde 1,34 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarındaki artışlar ise istatistiki verilere şöyle yansıdı:

Ara mallar yüzde 1,15, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,23, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,24, sermaye malları yüzde 1,05 artış gösterirken, enerji yüzde 1,23 azalış kaydettişi.