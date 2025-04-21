Türkiye’nin dış ticaretinde üretici fiyatlarının yükseliş trendi sürüyor. TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Mart 2025’te yıllık yüzde 19,34, aylık yüzde 4,06 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Mart 2025’te yıllık yüzde 19,34, aylık yüzde 4,06 artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,43 yükseldi.

İMALATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 19,30

Sanayi sektörlerinde madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 21,70, imalatta yüzde 19,30 oldu. Ana sanayi gruplarında sermaye malları yüzde 23,24, dayanıklı tüketim malları yüzde 22,03, dayanıksız tüketim malları yüzde 20,82 artarken, enerji yüzde 5,08 geriledi.

AYLIK BAZDA İMALAT YÜZDE 4,05 YÜKSELDİ

Aylık değişimlerde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 4,24, imalat yüzde 4,05 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarında sermaye malları yüzde 5,38, dayanıklı tüketim malları yüzde 4,73, ara malları yüzde 4,34 artarken, enerji yüzde 4,03 düştü.