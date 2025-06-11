Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yenilenebilir enerji kullanımıyla I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı almaya hak kazandı. TREPAŞ aracılığıyla alınan sertifika, köprünün yıllık 2303 MWh elektrik tüketiminin tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belgeliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü, çevre dostu uygulamalarıyla bir ilke daha imza attı.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) üzerinden elde edilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası, köprünün yıllık 2303 MWh’lik elektrik tüketiminin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını tescilledi. Bu başarı, köprünün sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Alper Akar, “Estetik, teknoloji ve mühendislikte dünyanın önde gelen köprülerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, çevre dostu yaklaşımıyla da fark yaratıyor. I-REC Sertifikası, yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemin kanıtı. Sürdürülebilirlikteki adımlarımızla ulaşım altyapısı işletmeciliğinde öncülüğümüzü sürdüreceğiz” dedi.

KARBON EMİSYONUNDA BÜYÜK AZALMA

I-REC Sertifikası, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini doğrulayan prestijli bir uluslararası belge. Bu kapsamda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde yılda 1.024,84 ton CO₂ emisyonu azaltılıyor. Bu miktar, yaklaşık 46 bin 584 ağacın bir yılda tuttuğu karbona eşdeğer.