Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ’de değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yatırım projelerine finansman başvurusu için TSP Belgesi zorunlu hale gelirken, revizyon süreçleri tanımlandı ve stratejik stok yatırımları değerlendirmeye dahil edildi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 26 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ’de önemli değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ, yatırım projelerinin finansman süreçlerini düzenleyen önemli yenilikler getirdi.

BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

TSP Belgesi Zorunluluğu: Finansman başvurusu yapan yatırımcılar, Bakanlık tarafından verilen Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Puanı Bildirim Belgesi’ni (TSP Belgesi) aracı bankalara sunmak zorunda. TSP Belgesi, Teknik Komite’nin proje değerlendirmesi sonucu düzenleniyor.

Başvuru Şartları: Finansman başvurusu için projelerin en az 1 milyar TL yatırım tutarına ve başvuru sahibinin en az 50 milyon TL özkaynak veya ödenmiş sermayeye sahip olması gerekiyor.

Stratejik Yatırımlar: Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, Stratejik Öncelikli Ürün Listesi veya Teknoloji Alanları Listesi kapsamında projeler için teşvik belgesi şartı aranırken, yatırım teşvik mevzuatından yararlanamayanlar için teşvik belgesiz başvuru imkânı tanındı.

Stratejik Stok Desteği: Teknik Komite’nin uygun görmesi halinde, nihai ürün veya ara girdilere yönelik stratejik stok yatırımları, TSP proje büyüklüğü hesaplamasına dahil edilebilecek.

Revizyon Süreci: Yatırımcılar, TSP Belgesi için en fazla iki revizyon talebinde bulunabilecek. İkinci revizyon, ilkinin üzerinden altı ay geçmeden yapılamayacak. Revizyonlar, projenin teşvik belgesi ve gerekçeler dikkate alınarak değerlendirilecek.

Değişiklik tebliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilrsiniz