Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 86 milyon vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti’nin asli sahibi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin birliği ve terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

Siyasi görüş, hayat tarzı, köken ve fikir farklılıklarının, milletin ortak sahipliğini gölgeleyemeyeceğini ifade eden Erdoğan, “Hiçbirimiz buna izin vermemeliyiz. 86 milyonun bekası, güvenliği ve huzuru için sorumluluk sahibi herkesin katkısını, desteğini ve yol gösterici eleştirisini önemsiyoruz,” diye konuştu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN FIRSAT”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına vurgu yaparak, geçen hafta Milli Savunma ve İçişleri Bakanları ile MİT Başkanı’nın komisyona kapsamlı sunumlar yaptığını ve sorulara açık yüreklilikle yanıt verdiğini belirtti.

“Hep beraber akan kanı durduralım, acıyı ve gözyaşını dindirelim. Komisyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı mücadelede önemli bir fırsat penceresi açıldığını, bunun ziyan edilmesinin ağır bir vebal doğuracağını söyledi. Komisyon çalışmalarında söylemlerin süreci olumsuz etkilememesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı ve hükümet olarak komisyona tam destek verdiklerini ifade etti.

Millete hizmette 11 yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Erdoğan, “Duasını, desteğini ve vefasını esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin her metrekaresini eserlerle donatmamıza yardımcı olanlara minnettarız” dedi. “İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır” anlayışıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Bir vatandaşımızın ‘Allah ondan razı olsun’ duası bizim için en büyük şereftir. Milletimizin güvenine mazhar olmak için içeride ve dışarıda çok katmanlı bir mücadele içindeyiz” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komisyon’un terörsüz bir Türkiye hedefine katkı sağlayacağına olan inancını yineleyerek, milletin beklentilerine uygun adımların atılmasını temenni etti.