Ankara ve Kayseri’deki üretim tesislerine gerçekleştireceği 4 milyon dolarlık GES yatırımıyla yıllık 15,8 milyon kWh temiz enerji üretmeyi hedefleyen Yataş Grup, proje tamamlandığında, doğaya her yıl yaklaşık 18 bin 914 ağaç kazandırmış olacak.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir üretim anlayışını stratejisinin merkezine koyan mobilya ve yatak sektörünün lider markası Yataş Grup, Karbon Sıfır hedefi doğrultusunda çevre dostu enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda Yataş Grup, Ankara ve Kayseri’de bulunan üretim tesislerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı başlattı.

Toplam yatırım tutarı 4 milyon dolar olan proje, Free Yapı Enerji San. ve Tic. A.Ş. iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Toplamda 12,8 MWp kurulu güce sahip olacak santrallerin devreye girmesiyle birlikte, Yataş Grup tesislerinde yıllık yaklaşık 15 milyon 800 bin kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Bu miktar, yaklaşık 6 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerjiye karşılık gelirken, aynı zamanda 7 bin 770 ton karbon salımının önüne geçilmesi anlamına geldi. Şirket, bu açıdan bakıldığında da doğaya her yıl yaklaşık 18 bin 914 ağaç kazandırmış olacak.