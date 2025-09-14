Küresel enerji talebi 2024’te yüzde 2’den fazla artarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, elektrik talebi ise yüzde 4’ün üzerinde büyüdü. Sektör temsilcileri Türkiye’de yüzde 5 artan enerji arzını doğru yalıtımla yüzde 15 azaltmak mümkün olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye özelinde toplam enerji arzı bir yılda yüzde 5,1 artarken, son 10 yıldaki ortalama yüzde 3,5 büyüme oranıyla Avrupa’nın en hızlı enerji arzı artışı yaşayan ülkesi konumuna geldi.

Türkiye’nin her yıl yaklaşık 80 milyar dolara yaklaşan enerji ithalatında, yalnızca yalıtımsızlık nedeniyle 12–15 milyar doların boşa harcandığını belirten Ravago Bina Çözümleri Mineral Yünler Satış ve Pazarlama Direktörü Özge Müçek, doğru ısı yalıtımıyla enerji faturalarında en az yüzde 15 tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Kaliteli malzeme ve doğru uygulama ile hayata geçirilen ısı yalıtımının enerji israfında ciddi tasarruf sağladığına dikkat çeken Ravago Bina Çözümleri Mineral Yünler Satış ve Pazarlama Direktörü Özge Müçek, ısı yalıtımının sürdürülebilirlik ve ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir çözüm olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 37’sinin bina sektöründe gerçekleştiğine vurgu yapan Müçek, “KPMG ve Enerji Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan Dünya Enerji İstatistik Raporu, küresel enerji tüketimindeki artışı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rapora göre, 2024 yılında küresel enerji talebi bir önceki yıla göre yüzde 2’den fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Elektrik talebi ise yüzde 4’ün üzerinde artış göstererek, elektrifikasyonun hız kazanmasıyla genel enerji tüketiminin üzerinde bir seyir izlemeye devam etti. Türkiye özelinde bakıldığında ise 2024’te toplam enerji arzı bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında arttı. Son 10 yıldaki yıllık ortalama yüzde 3,5 büyüme oranıyla da Türkiye, maalesef Avrupa’nın en hızlı enerji arzı artışı yaşayan ülkesi konumuna geldi” diye konuştu.

YALITIMSIZ BİNALAR NEDENİYLE YILDA 15 MİLYAR DOLAR HAVAYA GİDİYOR

Türkiye’nin enerji ithalatının her yıl 80 milyar dolara yaklaştığını hatırlatan Müçek, “Binalarda yapılacak doğru ısı yalıtımı sayesinde bu yükün kayda değer şekilde hafifletilmesi mümkün. Bugün yalıtımsızlık nedeniyle her yıl yaklaşık 12 ila 15 milyar dolarlık enerji boşa harcanıyor. Halbuki yalnızca binaların yalıtımlı hale getirilmesiyle ülke genelinde enerji faturalarında en az yüzde 15 tasarruf sağlanabilir. Bu tasarruf, bireysel kullanıcıların enerji faturalarını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda ülke ekonomisine de doğrudan katkıda bulunur” dedi.

Elektrik faturalarının da yüksek seviyelere ulaştığı günümüzde özellikle konut tarafında ciddi bir ekonomik yükün ortaya çıktığını söyleyen Müçek, yenilenen TS 825 yönetmeliği ile yalıtım kalınlıklarının artışına ve bu sayede kazanılacak tasarrufa da vurgu yaparak, sadece ısı yalıtımı değil aynı zamanda soğutma maliyetlerinin yükünün de çok daha fazla olduğunu söyledi.

Ayrıca Türkiye’de yalıtımın sadece soğuk iklim bölgelerinde yapılması gerektiği yönündeki yanlış inanışın değişmesi gerektiğini kaydetti.