Sözlerini Bahçelievler Gazi İlkokulu 4-İ sınıfı öğrencisi Ecren Nur Akçay'ın yazdığı, Aydın Gürdamar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ela Nur Tenekeci’nin bestelediği, Aydın Gürdamar Ortaokulu 8-C sınıfı öğrencisi Selin Konar'ın seslendirdiği ve Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından klip çekimini yapılan “Yeşil Vatan Bizim Yuvamız” adlı yeşil vatan temalı çocuk şarkısı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından sosyal medyada yayımlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçlayan bu özel çalışma, müzik aracılığıyla doğa sevgisini yüreklere taşıyor.

“Yeşil Vatan Bizim Yuvamız” adlı eser, çocukların doğaya duyduğu sevgiyi, birlik ve beraberlik içinde çevreyi koruma sorumluluğunu neşeli bir dille anlatıyor.“Yeşil Vatan” teması etrafında şekillenen sözler, çevresel farkındalığın küçük yaşlardan itibaren gelişmesi adına önemli bir mesaj taşıyor.

https://twitter.com/Yusuf__Tekin/status/1967159072165384280

#HerÇocukBirFidan etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşılan şarkı, eğitim camiasından ve velilerden büyük ilgi gördü.

“Yeşil Vatan Bizim Yuvamız”, Sakarya’dan yükselen bir doğa çağrısı olarak çocukların sesi, geleceğin umudu oldu.