Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Tarım Girdi Fiyat Endeksi'ni (Tarım-GFE) açıkladı. Endeks (2020=100), aylık yüzde 3,68, yıllık yüzde 34,22 artış gösterirken, veteriner harcamaları yıllık bazda yüzde 63,52 ile rekor kırdı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre, Temmuz 2025'te Tarım Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE, 2020=100) bir önceki aya kıyasla yüzde 3,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,83 artış kaydetti.

Bu veriler, tarımsal üretim maliyetlerindeki yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ana gruplarda aylık değişimde tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 3,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 2,29 arttı.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 34,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler yüzde 33,57 yükseldi.

Alt gruplarda veteriner harcamaları yüzde 63,52 ile zirveyi görürken, aylık en yüksek artış gübre ve toprak geliştiricilerde yaşandı. Bu kalemdeki artış yüzde 9,89 artışla listenin tepesinde yer aldı.