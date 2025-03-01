VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 23. haftasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker’i mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan maçı 3-0 kazanan sarı siyahlılar, ligdeki 19. galibiyetini aldı. VakıfBank’ta Kiera Van Ryk 19 sayıyla oynadı.İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor Eker ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen sarı siyahlılar, ligde bu sezon 19. kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. VakıfBank’ta Kiera Van Ryk 19, Bahar Akbay 11, Derya Cebecioğlu 10 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

İlk sette 3-3’lük eşitliğin ardından 4-0’lık seri bulan VakıfBank, skorda bir daha arkasına bakmadı. 6 oyuncunun direkt skor katkısı verdiği sette Derya Cebecioğlu 6 sayıyla öne çıktı. 22 dakikada süren seti 25-17 ile hanesine yazdıran VakıfBank, 1-0 öne geçti. 2. sete 5-2 önde başlayan VakıfBank, ardından file önündeki etkili oyunuyla farkı çift hanelilere yükseltti: 19-9. 4 blokla oynadığı seti 25-14 gibi farklı bir skorla kazanan sarı siyahlılar, durumu 2-0’a getirdi. 3. ve son seti de 25-17 ile alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank, set vermeden mağlup ettiği rakibi karşısındaki galibiyet serisini de sürdürmüş oldu. Sarı siyahlılar, rakibiyle tüm kulvarlarda karşılaştığı son 35 maçın tamamını kazandı.

VakıfBank bir sonraki maçında, 5 Mart Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.