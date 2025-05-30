Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte son tarih olan 30 Haziran 2025 yaklaşırken, Petrol Ofisi, ülke çapındaki UTTS'li istasyon sayısını 2 bin 500'e ulaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Petrol Ofisi Grubu, ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırarak UTTS'li istasyon sayısını 2 bin 500'e taşıdı.

Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi dönüşümü otomotiv pazarı ve özellikle filo ve operasyonel kiralama sektörü için kritik bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, "Sektörün artan büyüklüğü ve gelişimi de göz önüne alındığında hedefimiz hem kayıt dışı ekonomi ile olan savaşta sektörümüzün öncüsü olmak hem de paydaşlarımıza ve tüketicilere sürdürülebilir katma değer sağlamak. Bu alandaki teknolojik yatırımlarımızı derinleştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Hatırlanacağı gibi şirket, ileri teknolojiyi de sürece entegre ederek mükelleflerin sorularını hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan yapay zekâ destekli “UTTS için Sor” sohbet botunu da geçiş süreciyle birlikte devreye almıştı. Sohbet botuna web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan “Konuşan İstasyon” QR menüsü aracılığıyla erişilebiliyor.