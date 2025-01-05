Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.ANKARA (İGFA) - Uşak Lisesi'nde felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı.

Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı.

Kitabın basılmasının ardından düzenlenen imza gününde 50 bin lira gelir elde edildi. Öğrenciler, kitabın gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Uşak Valisi Naci Aktaş, projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı ve il Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel'i makamında ağırlayarak bilgi aldı. Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Vali Aktaş, yapılan işin manevi değerinin çok yüksek olduğunu ve çok güzel bir farkındalık oluşturacağını söyledi.

