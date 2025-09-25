XV. Uluslararası Polo Federasyonu Avrupa Polo Şampiyonası’nda özel tasarım formalar, markalı şapkalar ve göz alıcı saha atmosferiyle turnuvaya damga vuran U.S. Polo Assn., İspanya’nın zaferiyle taçlanan prestijli etkinliğin Resmi Giyim Ortağı oldu. Polonya’daki yarışma, dünya standartlarında bir spor ve stil gösterisiyle doruk noktasına ulaştı.

ACCESS Newswire / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 26 Ağustos - 7 Eylül tarihleri ​​arasında Polonya'nın Mosina kentindeki prestijli Sowiniec Polo Kulübü'nde düzenlenen XV. Uluslararası Polo Federasyonu (FIP) Avrupa Polo Şampiyonası'nı gururla destekledi. Spor markası, iki yılda bir düzenlenen bu prestijli etkinliğin beşinci kez Resmi Giyim Ortağı oldu.

U.S. Polo Assn., oyunculara ve hakemlere özel tasarım performans formaları ve markalı şapkalar giydirdi; ayrıca etkinlik katılımcıları için saha tabelaları ve markalı etkinlik alanları hazırladı ve turnuvaya markanın özgünlüğünü ve spordan ilham alan stilini taşıdı. Spor markası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin uluslararası polo müsabakalarına ev sahipliği yapması için tanıdığı FIP'in Resmi Giyim Ortağıdır.

XV. FIP Avrupa Polo Şampiyonası boyunca sekiz takım birbirileri ile mücadele etti, Heyecan dolu final maçı, İspanya'nın İsviçre'yi 7,5-4'lük skorla zorlu bir zaferle Avrupa şampiyonluğunu kazanmasıyla sona erdi. Bu, İspanya'nın FIP Avrupa Polo Şampiyonası'nda üst üste ikinci galibiyeti oldu.

Takım ayrıca, 2022'de Florida, Wellington'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC) düzenlenen XII. FIP Dünya Polo Şampiyonası'nı da kazanmıştı,

Küresel boyutta milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten USPA Global'in CEO'su ve Başkanı J. Michael Prince, ”U.S. Polo Assn.'ın XV. Uluslararası Polo Federasyonu Avrupa Polo Şampiyonası'nı Resmi Giyim Ortağı olarak desteklemesi, küresel bir spor markası olarak savunduğumuz her şeyin bir örneğidir. Özellikle XV. Avrupa Polo Şampiyonası'nın tarihte ilk kez Polonya'ya gelmesiyle, böylesine önemli bir uluslararası spor anının parçası olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Sözlerini sürdüren Prince, ”Ayrıca, bölgedeki tüketicilerin spordan ilham alan markayı deneyimlemesi için U.S. Polo Assn. markasını 2026'nın başlarında Polonya'ya getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

XV FIP Avrupa Polo Şampiyonası'nda U.S. Polo Assn.'ın yanı sıra Vogue Poland, Royal Salute Scotch Whisky, Taittinger Champagne, Antonius Caviar, Defender, Plucinski 1906 ve diğerleri gibi birçok önemli sponsor da yer aldı ve hepsi etkinliğin Sowiniec Polo Club'daki seçkin ve lüks atmosferine katkıda bulundular.

FIP Yönetim Kurulu Üyesi Alex Taylor, "U.S. Polo Assn., son 9 yıldır Uluslararası Polo Federasyonu'nun önemli bir ortağı olmaya devam ederek en önemli turnuvalarımızın görünürlüğünü ve profesyonelliğini artırmaya yardımcı oldu. Markanın desteği, Avrupa Polo Şampiyonası'nın zengin bir polo mirasına ve büyüyen bir sporcu ve sporsever topluluğuna sahip bir ülke olan Polonya'ya getirilmesinde etkili oldu” dedi.

İlk kez 1993 yılında düzenlenen XV FIP Avrupa Polo Şampiyonası, 1911'e dayanan Polonya polosunun yüzyıllık tarihine canlı bir ışık tuttu. Günümüzde yaklaşık 100 aktif oyuncu ve artan ilgiyle Polonya, bu önemli uluslararası spor etkinliğine heyecan verici bir şekilde yeni bir ev sahipliği yaptı.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yilinda kurulan ve merkezi Wellington, Florida'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC) bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük Polo kulüpleri ile Polo oyuncuları birliğinin, United States Polo Association'ın (USPA), resmi spor markasıdır. Bu yıl, U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte spordan ilham almanin 135. yilini kutluyor. Milyarlarca dolarlık küresel buyukluk ve 1.100'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası ile dunya çapında binlerce ek dağıtım noktası ıle U.S. Polo Assn.,190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünlerini sunmaktadır. Marka, ABD'deki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen ABD Açık Polo Şampiyonası® da dahil olmak üzere dünya çapındaki önemli polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. ABD'de ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, artık ABD Polo Assn. tarafından desteklenen dünyanın en önemli polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak, bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca sporsevere ulaştırmaktadır.

License Global'a göre U.S. Polo Assn., NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en iyi küresel sürekli spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılıyor. Ayrıca, spordan ilham alan marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda birçok ödül ile tanınıyor. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen saygın medya kuruluşlarında yer aldı.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir, @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, USPA’nın bir yan kuruluşu olup, küresel çapta milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Yan kuruluşu Global Polo Entertainment (GPE) aracılığıyla spor ve yaşam tarzı içerikleri sunan Global Polo TV’yi de işletmektedir. Daha fazla spor içeriği için globalpolo.com veya Youtube Global Polo adresini ziyaret ediniz.

Uluslararası Polo Federasyonu (FIP) Hakkında

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan Uluslararası Polo Federasyonu (FIP), polo sporunu temsil eden küresel bir organizasyondur. FIP'in misyonu, polo sporunu uluslararası alanda tanıtmak, geliştirmek ve düzenlemektir.

