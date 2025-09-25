Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2025–2026 sezonunu 2 Ekim’de açıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2025–2026 konser sezonunu 2 Ekim Perşembe akşamı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği özel konserle açıyor. Programda Brahms’ın Keman Konçertosu, Stravinsky’nin Ateş Kuşu Süiti ve Çaykovski’nin Slav Marşı yer alıyor.

Programda Johannes Brahms’ın Keman Konçertosu ile Igor Stravinsky’nin Ateş Kuşu Süiti ile birlikte ayrıca Çaykovski’nin Slav marşı da yer alıyor. Orkestrayı İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetecek, konserde solist olarak keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne alacak.

2009 yılında ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nı kazanan en genç sanatçı unvanını elde eden Hyeyoon Park, yorumlarında teknik parlaklık ile duygusal yoğunluğu bir araya getirmesiyle övgü alıyor. The Strad dergisi Hyeyoon Park için "Olağanüstü bir incelik ve zarafet" ifadesini kullanırken, The Guardian gazetesi ise "Derin bir müzikal olgunluğa sahip bir sanatçı" olarak nitelendirmiştir. Park, Bursa’da seslendireceği Brahms’ın Keman Konçertosu ile hem romantik dönemin zengin orkestral dokusunu hem de solistik virtüöziteyi dinleyiciyle buluşturacak.

Orkestrayı yönetecek olan Alessandro Cedrone, opera ve senfonik repertuardaki deneyimiyle tanınan, Avrupa ve Türkiye’de pek çok projede yer almış bir şeftir. Brahms’ın lirik yoğunluğu ile Stravinsky’nin renkli orkestral dili arasındaki dengeyi kuracak olan Cedrone, konserin ikinci yarısında Ateş Kuşu Süiti ile 20. yüzyıl başı müziğinin güçlü ve enerjik anlatımını sahneye taşıyacak. Konserde ayrıca Çaykovski’nin ünlü Slav Marşı da yer alıyor.

Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın sezon açılış konseri, romantik dönemden modern döneme uzanan iki başyapıtı, uluslararası sanatçıların yorumuyla dinleyicilere sunacak.