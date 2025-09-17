Amerika Birleşik Devletleri Polo Derneği'nin (USPA) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., Almanya'nın yüksek hedefli Polo etkinliğinde üst üste 6'ncı yılında da desteğini sürdürüyor.

ACCESS Newswire / ALMANYA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Derneği'nin (USPA) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 22-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen ve Alman Yüksek Hedefli Şampiyonası 2025 olarak da bilinen Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Kupası'nın Resmi Forma ve Giyim Sponsoru olarak gururla ortaklık kurdu. Bu prestijli turnuva, Almanya'daki polo sezonunun zirvesi ve Avrupa Polo’sunun en ünlü etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor.

ENGEL & VÖLKERS BERLİN MAİFELD POLO KUPASINİN KAZANANLARI

Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Kupası finali haftasonunda, polo sporunun 1936 Olimpiyat Oyunları'nda en son oynandığı tarihi mekan olan ikonik Maifeld Stadyumu'nda gerçekleşti. Eleme maçları 21-28 Ağustos tarihleri ​​arasında Prusya Polo ve CountryKulübü'nde oynandı ve sporun en iyilerini sergileyen heyecan verici bir finalle neticelendi. Bu heyecan verici bir finalde, Team Plusquadrat, Team Netjets'i 7-6,5'lik skorla geride bıraktmayi basardi. Turnuvanın MVP'si, finalde üç golle en çok gol atan oyuncu olan Team Plusquadrat'tan Bartolomé Bayugar oldu.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten. USPA Global'in Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, ”Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Kupası'nın Resmi Forma ve Giyim Sponsoru olmak, polo sporunun hem zengin geleneğini hem de parlak geleceğini kutlayan bir etkinliği desteklemek U.S. Polo Assn. için olağanüstü bir onurdur. Ayrica Berlin'in kalbinde, sporun 1936'da Olimpiyat tarihine geçtiği aynı sahada böylesine tarihi bir turnuvayı desteklemek, küresel markamızın sporla olan gerçek bağının gerçek bir yansımasıdır.” dedi.

Etkinliğin Resmi Forma ve Giyim Sponsoru olan U.S. Polo Assn., oyunculara ve yetkililere markalı performans takımı formaları, hakem formaları, şapkalar ve kapüşonlu üstler sağladı. U.S. Polo Assn. bu yıl, Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Kupası'nı üst üste altıncı kez desteklerini sürdürmüş oldu.

Markanın varlığı, Almanya'daki perakende büyümesi ile İngiltere, İtalya, İspanya ve diğer pazarlardaki son yüksek etkili aktivasyonlar da dahil olmak üzere Avrupa'daki daha geniş çaplı genişlemesiyle örtüşüyor. U.S. Polo Assn., bu yazın başlarında Berlin’de bulunan ikonik Alexa Alışveriş Merkezi'nde ilk perakende mağazasının görkemli bir açılış ile kutladı. Bu perakende açılışı, stratejik marka ortakları Incom S.p.a. ve Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH (MVS) ile Almanya ve çevre bölgelerde uzun yıllara dayanan bir büyüme stratejisinin başlangıcını işaret ediyor ve U.S. Polo Assn.'ın küresel varlığını daha da sağlamlaştırıyor.

Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Kupası etkinliğinin organizatörü ve Sevendays Polo Event GmbH Eş CEO'su Mortiz Gaedeke, "Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Kupası'nı her yıl daha da ileriye taşırken U.S. Polo Assn. ile ortaklığımızı sürdürmekten heyecan duyuyoruz. U.S. Polo Assn.'nin yeni Berlin perakende mağazası da dahil olmak üzere Almanya'daki büyüyen varlığıyla, bu iş birliği polo sporu ile sporseverler ve tüketicilerle olan özgün bağını güçlendiriyor.” dedi.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yilinda kurulan ve merkezi Wellington, Florida'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC) bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük Polo kulüpleri ile Polo oyuncuları birliğinin, United States Polo Association'ın (USPA), resmi spor markasıdır. Bu yıl, U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte spordan ilham almanin 135. yilini kutluyor. Milyarlarca dolarlık küresel buyukluk ve 1.100'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası ile dunya çapında binlerce ek dağıtım noktası ıle U.S. Polo Assn.,190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünlerini sunmaktadır. Marka, ABD'deki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen ABD Açık Polo Şampiyonası® da dahil olmak üzere dünya çapındaki önemli polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. ABD'de ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, artık ABD Polo Assn. tarafından desteklenen dünyanın en önemli polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak, bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca sporsevere ulaştırmaktadır.

License Global'a göre U.S. Polo Assn., NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en iyi küresel sürekli spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılıyor. Ayrıca, spordan ilham alan marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda birçok ödül ile tanınıyor. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen saygın medya kuruluşlarında yer aldı.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir, @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, USPA’nın bir yan kuruluşu olup, küresel çapta milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Yan kuruluşu Global Polo Entertainment (GPE) aracılığıyla spor ve yaşam tarzı içerikleri sunan Global Polo TV’yi de işletmektedir. Daha fazla spor içeriği için globalpolo.com veya Youtube Global Polo adresini ziyaret ediniz.