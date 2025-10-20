Bu yıl 2'incisi gerçekleştirilecek Türkiye Pizza Şampiyonası, 26 Ekim Pazar günü İzmir'in gastronomi merkezlerinden Urla'da, lezzet ve pizza tutkunlarını bir araya getirecek.İZMİR (İGFA) - Egebeta Urla Bazaar yerleşkesinde düzenlenecek etkinliğin ana sponsorluğunu Tashoven, üstlenirken; etkinliğe Zeus Pizzeria, Pizzaschule, Tuka Sunfruits, Sütçüoğlu, Söke Un, Asbupan ve Lezzethan firmaları da destek verecek.

Dünya genelinde tanınan isimlerin katılımıyla daha da renklenecek organizasyonda, Dünya Pizza Akrobasi Şampiyonu Umberto Napolitano da yer alacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 35 usta şef, alanında uzman jüri üyelerinin gözetiminde seçkin misafir grubu önünde yeteneklerini sergileyecek. Yarışma, genç pizza şeflerine kendi deneyimlerinin yanında diğer şeflerin deneyimlerinden de faydalanma imkanı sunacak.

UNUTULMAZ ANLARA SAHNE OLACAK

Türkiye Pizza Şampiyonasının ikincisini gerçekleştirmekten ötürü mutlu olduklarını belirten Etkinlik Organizatörü ve 2016 Almanya Pizza Şampiyonu Şahin Çiftçi, “Pizza Schule Deutschland ile (Almanya Pizza Okulu)"Almanya'da her yıl düzenlediğimiz Pizza Şampiyonası'nın Türkiye'deki versiyonunu oluşturmak için yola çıktık. Amacımız, en iyi pizza şeflerini keşfetmek ve bu alanda yetenekli isimleri desteklemek. Yarışmanın kalitesini artırmak ve tüm katılımcılara eşit fırsatlar sunmak için katılımcı sayısını sınırlı tuttuk. Katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anların yaşanacağı bu özel gün, gastronomi tutkunları için de kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler turkiye_pizza_sampiyonasi Instagram ve www.turkiye -pizza-sampiyonasi.com.tr sayfalarımızı ziyaret edebilir” diye konuştu.

Egebeta Urla Bazaar yerleşkesinde Gafur Alişer Genel Koordinatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğe 600 davetli misafir kabul edilecek.

Şampiyona kapsamında tanınmış iş insanları ve gurmelerden oluşan jüri en iyi pizzayı seçmek için bir araya gelecek. İlk üçe giren şefler, çeşitli ödüller, sertifikalar, madalya ve kupayla ödüllendirilecek.

Türkiye Pizza Şampiyonasının jürisi şu isimlerden oluşacak: Tashoven Kurucusu Murat Bingül, Volkan Sintaç (İş İnsanı), Ahmet Günter Sezener (İş İnsanı, Venedik Pizza kurucusu), Bülent Akgerman (İş İnsanı), Haluk Özyavuz (Sanayici ve İş İnsanı), Şahin Çiftçi (2016 Almanya Pizza Şampiyonu), Umberto Napolitano (Dünya Pizza Akrobasi Şampiyonu), Sebastiano Minitti (2006 Almanya Pizza Şampiyonu), Dr. Emrah Köksal ve Ufuk Evrim Karadağ (EKS mutfak Akademisi Şefi).