Türkiye, kamu-özel sektör iş birliğiyle, lezzeti tescilli Antep fıstığının üretim ve ihracatında büyük artış yaşanıyor alıyor. Üretim son 10 yılda 10 kat arttı.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 26 Şubat günü, bu değerli kuruyemişin tanıtımını yapmak ve tüketimini teşvik etmek amacıyla Dünya Antep Fıstığı Günü olarak kutlanıyor.

Antep fıstığının çeşitli türleri İran’dan ABD’ye kadar geniş bir coğrafyada yetiştiriliyor. Türkiye’de, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da yetiştirilen Antep fıstığının, diğerlerine kıyasla çok daha güçlü aroması olduğu dünya mutfak kültürü rehberi TasteAtlas tarafından da kabul ediliyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ BİR YILDA İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Antep fıstığı, 2000 yılında Gaziantep için coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyada yılda 1 milyon tonun üzerinde Antep fıstığı üretiliyor. Türkiye, ABD ve İran ile birlikte dünyanın en büyük üç Antep fıstığı üreticisi arasında yer alıyor. Türkiye, dünya Antep fıstığı üretiminde yaklaşık yüzde 30 payla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünya Antep Fıstığı ihracatında ise ABD ve İran’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

FISTIK AĞACI SAYISI ARTILACAK

2023 yılında dünya genelinde 1 milyon 22 bin ton fıstık üretilirken,Türkiye'nin üretimi 175 bin tonun üzerindeydi. 2024 yılında ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre rekolte bir önceki yıla kıyasla yüzde 117,6 artarak 383 bin tona yükseldi. Bu, bir önceki yıla kıyasla 2 kattan fazla; 53 bin ton rekolte elde edilen 2014 yılına göre ise yaklaşık 10 kat artışı ifade ediyor.

Dünya Antep fıstığı pazarında Türkiye’nin payını artırmak için kamu ve özel sektör iş birliğinde kapsamlı bir program yürütülüyor.

Hedef, yaklaşık 90 milyon olan Türkiye’deki Antep fıstığı ağacı sayısını daha da artırıp, ülkemizi bu değerli kuruyemişin üretiminde ve ihracatında lider konuma taşımak.