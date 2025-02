Konya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının güvenliğini ve acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi (İSGA) İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu.

İSGA İlk Yardım Eğitim Merkezi; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 ve çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı bulundurma zorunluluğu esasına dayanarak hizmet vermeye başladı.

İSGA İlk Yardım Eğitim Merkezi, alanında uzman ilkyardım eğitmen kadrosuyla yılda bin 500'den fazla personele ilkyardım eğitimi verebilecek geniş bir kapasiteye sahip.

EĞİTİM MERKEZİ’NDE TEKNOLOJİNİN SAHİP OLDUĞU EN İYİ İMKANLAR KULLANILIYOR

Merkezde, gelişmiş eğitim maketleri ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları kullanılarak, katılımcıların gerçek hayat senaryolarına hazırlanmaları sağlanıyor.

Eğitimlerde teknolojinin sunduğu imkanlar en iyi şekilde değerlendirilerek, eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, personeli için yasanın öngördüğü ilk yardım sertifikasına sahip personelin yanı sıra, vatandaşa doğrudan hizmet veren zabıta, ulaşım, itfaiye gibi birimlerde görev yapan tüm personeli yetkin birer ilk yardımcı haline getirmeyi hedefliyor.