Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı.ANKARA (İGFA) - LGS kapsamındaki merkezî sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklanması sonrasında tercihler başladı.

24 Temmuz'a kadar sürecek tercihler için öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı.

e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açılan tercih robotu ile istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il, hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Robotta; okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacağı öğrenildi.