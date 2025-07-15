Başvuruları 11 Temmuz'da başlayan TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı'na başvurular 16 Temmuz’a kadar e-okul üzerinden yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı başvuruları için adaylar, 16 Temmuz'a kadar https://e-okul.meb.gov.tr/ adresindeki başvuru ekranından sınav merkezini seçerek kayıtlarını tamamlayabilecek.

Başvuru için sınav merkezi seçildikten sonra “KAYDET” butonuna basılması yeterli.

Sınav giriş yeri ve belgesi, 18 Temmuz 2025 tarihinde tubitak.ataaof.edu.tr adresinden ilan edilecek.

TÜBİTAK, adayların başvuru ve sınav süreçlerini dikkatle takip etmelerini önerdi.