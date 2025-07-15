Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı’nda düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı’nda, FETÖ’nün hain darbesine karşı 51 şehidin kahramanlığını överek, “Hainler lanetle, şehitler rahmetle anılacak” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2025’te Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı’nda düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı”na katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 2016’daki FETÖ darbe girişiminde 51 vatan evladının bu noktada şehit düştüğünü hatırlatarak, “Hainler, F-16’larla iki ayrı saldırı düzenledi. 7’si Havacılık, 44’ü Özel Harekât’tan kardeşlerimiz şehadete yürüdü. Onlar, ay yıldızlı bayrağa sevdalı, cesaret abidesi akıncı beyleriydi” dedi.

Erdoğan, 253 vatandaşın şehit, 2 bin 740 kişinin gazi olduğu o geceyi “bin yıllık tarihin en ağır ihaneti” olarak nitelendirerek, “Gazi Meclis’imiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay, Ankara Emniyeti, TRT, TÜRKSAT ve burası hedef alındı. Ama milletimiz, canını feda ederek vatanı teslim etmedi” diye konuştu.

ŞEHİTLERİN HİKÂYELERİ: CENNET YİĞİT, ÖNDER GÜZEL, AKİF ALTAY

Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in “Babacığım, şehit olmamı istemiyor musunuz?” sözlerini, Emniyet Müdürü Önder Güzel’in “Özel Harekât’ı bırakmayın, ölüm Allah’ın emridir” cümlesini ve Akif Altay’ın “Rabb’im beni vatan için yaratmış” ifadesini paylaşarak, “Her şehidimizin ayrı bir hikâyesi, vatan aşkıyla dolu hayalleri vardı” dedi.

“FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

FETÖ’nün hainlerinin lanetle anılacağını, şehitlerin ise rahmetle yâd edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17/25 Aralık ve 15 Temmuz’da hainleri bozguna uğrattık, ama FETÖ virüsünü tamamen söküp atmadık. Tedbiri elden bırakmadan, masumla mücrimi ayırarak bu örgütü tehdit olmaktan çıkaracağız” dedi.

Programda, Beştepe Millet Camisi İmamı Tayyib Hoş Kur’an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Esat Kabaklı, Kıraç ve MSB Mehteran Birliği konser verirken, Dursun Ali Erzincanlı “30 Kuş” şiirini seslendirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 15 Temmuz filmi gösterildi. Erdoğan’ın konuşması sırasında 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer isimler katıldı.