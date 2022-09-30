Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı” kapsamında ve daha önce yürürlüğe konulan Matematik Eğitiminde İş Birliği Protokolünü kapsayacak şekilde karşılıklı kurumsal kapasiteleri güçlendirme adına tasarlanan yeni işbirliği protokolleri, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından imzalandı.

Bayburt Üniversitesi, “TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı” kapsamında, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan “Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Örnek Matematik Uygulamaları” projesinin kabul edilmesi halinde; üniversite laboratuvarlarında yapılacak atölye çalışmalarında ve diğer etkinliklerde var olan altyapı olanaklarının kullanılması, yapılacak etkinliklere uzman, eğitmen ve rehber personeli desteği ve proje için gerekli tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi başlıklarındaki yeni iş birliği protokolünü hayata geçirdi. Bir diğer protokolde ise daha önce yürürlüğe konulan Matematik Eğitiminde İş Birliği Protokolünü de kapsayacak şekilde öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda karşılıklı kurumsal kapasiteleri güçlendirmek adına iş birliğine gidildi. Bu protokol bağlamında Bayburt Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve okul yöneticilerinin mesleki eğitim ve kişisel gelişimlerine destek sağlama, TÜBİTAK projeleri kapsamında yapılacak başvurularda personel desteği, ekipman ve mekan kullanımı, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan oluşturma başta olmak üzere bir çok alanda desteğini paylaşacak.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokollerin önemine vurgu yapan Rektör Türkmen, bu gibi iş birliklerinin kurumlar arasında bilgi ve tecrübe transferini sağlamasının yanında bilime nitelik kattığını söyledi. Konuşmasının sonunda, Bayburt Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e teşekkürlerini ileten Rektör Türkmen, imzalanan protokollerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.