Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan “Aşçı Çırağı Kursu” büyük ilgi görüyor.MERSİN (İGFA) - “Aşçı Çırağı Kursu” adıyla başlatılan eğitim programı, hem gençler hem de meslek değiştirmek isteyen yetişkinler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kurs kapsamında katılımcılara hijyen kurallarından iş sağlığı ve güvenliğine, gıda muhafazasından kesim ve pişirme tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle kursiyerler, profesyonel mutfak ortamında doğrama tekniklerinden temel soslara, hamur açmadan tatlı ve pasta yapımına kadar birçok beceri kazanıyor.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Bu belge sayesinde otel ve restoranlarda çalışma imkânı elde eden kursiyerler, sektöre donanımlı bir şekilde adım atıyor.

MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursun ikinci dönemine başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Hijyen eğitiminden pişirme tekniklerine kadar birçok konuda eğitim veriyoruz. Kursiyerler hem uygulamalı hem teorik olarak mutfağı kullanarak kendilerine bir gelecek çiziyor. Bu mesleğe dâhil olmak isteyen herkesi mutfağımıza davet ediyoruz.”