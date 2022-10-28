Spor Bilimleri Fakültesi himayesinde kıyasıya mücadeleye sahne olan Masa Tenisi Turnuvasına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Bireysel düzeyde katılımın alındığı, kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan müsabakalar genç Cumhuriyetimizin dinamik ruhuna yakışan bir heyecanla tamamlandı. Eleme usulü ile yapılan müsabakaları, kadınlarda Fatime Sezgin kazanırken, ikinciliği Nuray Arın, üçüncülüğü ise Fikriye Bozan elde etti. Erkeklerde ise Abdulkadir Ertaç birinci, Serhat Polat ikinci, Abdulkadir Toy üçüncü oldu.





Tüm akademisyen, personel ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cumhuriyetin kazanımlarını ve değerini en iyi idrak ettiğimiz millî bayramlarımızın coşkuyla kutlanmasının milli belleğimizin canlı tutulması açısından önemini dile getirerek, spor etkinliklerini bu sebeple gençlik temasında kurguladıklarını söyledi.



Masa Tenisi Turnuvası ile başlayan Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri; 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu, Geleneksel Okçuluk Turnuvası, 99. Yıl Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası etkinlikleriyle devam edecek.