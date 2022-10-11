T. C. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Törenine katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile beraberindeki üst yönetim ve öğrenciler, Bayburt Üniversitesini temsil etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlayan törenin sonunda YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahiplerine takdim edildi. YÖK Başkanı Özvar, açış ve selamlama konuşmasında 2022 yılının akademi vizyonunda dijitalleşme, büyük veri yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yoğunlaşan stratejik hedefler belirlediklerini kaydetti. YÖK Başkanı Özvar, yeni akademik yılın yükseköğretim ailesine hayırlı olmasını diledi.

Törenin onur konuğu olarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yılın hayırlı olması dilekleriyle, akademisyenlere ve öğrencilere başarı temennilerini iletti. Bireysel ve kurumsal başarı ödüllerini takdim edecekleri bilim insanlarını ve üniversiteleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyenlerden ve yükseköğretim kurumlarından nice gurur verici başarılar beklediğini dile getirdi.

Törene dair açıklamasında yeni akademik yılın tüm üniversiteler için ortak bir vizyon temelinde yükselmesinin önemine dikkat çeken Rektör Türkmen, topyekûn bir kalkınma hamlesi için koordine edilmiş hedefler etrafında kenetlenmenin şart olduğunu dile getirdi. Her üniversiteye düşen görev ve ödev dağılımının olduğunu söyleyen Rektör Türkmen, tüm bireysel hedefleri kolektif görevlere entegre ederek bir sonraki akademik yılın altyapısını kuracaklarını ifade etti.

Törende Rektör Türkmen'e Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Mahir Kadakal ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Yavuz Kaan Konuk, Öğr. Gör. Mehmet Yönal ve öğrencileri eşlik etti.