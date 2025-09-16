İzmir Çiğli Belediyesi, üniversite hayali kuran gençler için önemli bir eğitim desteği sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), yeni dönemde mezun öğrencileri de unutmadı. Liseden mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için kayıt süreci başladı.

Üniversite hayali kuran öğrenciler için büyük bir fırsat olan ücretsiz hazırlık kurslarında ön başvurular, 2 Ekim Perşembe gününe kadar alınacak. 850 öğrenciye eğitim imkanı sunacak olan kurslar, hem fırsat eşitliği sağlıyor hem de öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor.

MODERN SINIFLARDA NİTELİKLİ EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanan dersler, modern sınıflarda alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. Eğitim sürecinin daha verimli planlanabilmesi amacıyla, 3 Ekim Cuma günü “Hazır Bulunuşluk Sınavı” gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğrencilerin bir döneme başlamadan önceki bilgi düzeylerini ölçmek ve eksik oldukları konuları tespit etmek amacıyla uygulanacak. Elde edilen veriler, öğretmenlerin ders içeriklerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmesine yardımcı olacak.

12. SINIF VE MEZUNLARA AYRI PROGRAM

ÇİBEM’de eğitimler gruplara göre planlandı. Buna göre; 12. sınıf öğrencileri haftada 15 saat, Mezun öğrenciler ise haftada 20 saat YKS hazırlık eğitimi alacak. Ayrıca öğrencilerin sınav pratiğini geliştirmeleri amacıyla, yıl boyunca 8 sıralı deneme ve 12 genel deneme sınavı uygulanacak.

BAŞKAN YILDIZ: “GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNE GİDEN YOLDA YANLARINDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM’de başlatılan YKS hazırlık kurslarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Üniversite hayali kuran gençlerimizin bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını bilmeleri bizim için çok önemli. ÇİBEM’de sunduğumuz ücretsiz YKS hazırlık kurslarıyla, hem fırsat eşitliği sağlıyor hem de akademik başarılarını destekliyoruz. Mezun öğrencilerimizi de kapsayan bu yeni dönemle birlikte, Çiğli’de eğitime erişim artık daha güçlü ve daha kapsayıcı. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onların başarısı, Çiğli’nin geleceğidir.”