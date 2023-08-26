Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Genel Sekreter Nazmi Karabulut'un katıldığı hasat etkinliğinde verim ve erişkinlik açısından tüm ölçütleri karşılayan bir ürün gamı elde edildi. Üç yıl önce, deneme, araştırma ve geliştirme amacıyla başlayan ekim ve hasat süreçleri boyunca çeşitli organik yöntem ve teknikler ışığında Bayburt iklimine uyum süreci takip edilen lavanta, geniş çaplı araştırma projelerine ve lisansüstü tezlere konu edilerek azami verime ulaştı. Uyum için gerekli olan hasat ve verim sıklığı testlerinden başarıyla geçen ve tıbbi aromatik bir bitki olan lavantanın, şehir tarımına sunacağı katkı için yaygınlaştırma çalışmalarının hayata geçmesi bekleniyor.



Hasat öncesinde projenin gelişim safhalarını ve ulaşılan sonucun başarı göstergelerini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, "Şehrimizde ilk kez ekim denemesi yapılan lavantayla ilgili başarı öngörümüzün gerçekleşmesi nedeniyle heyecanlı ve mutluyuz. Çünkü lavantanın şehrimiz açısından iki önemli endüstriyel ve organik tarımsal boyutu var. Birincisi, bu tıbbî aromatik bitkinin Türkiye'deki toplam tıbbî aromatik bitki ekiminin %30'unu teşkil etmesi itibariyle yüksek katma değer potansiyeli taşıması. Çünkü özellikle mikrobiyal gübre katkısıyla elde edilen verim düzeyi, yetiştirmesi ve bakımı oldukça ekonomik olan lavantanın bölge tarımına entegrasyonu için gereken fizibilite oranını yükseltiyor. Böylece büyük bir piyasada ve sürdürülebilir tarım ekolojisinde yer edinmek adına fırsat üretiyor. İkincisi ise, bölge arıcılığına dolaylı katkı düzeyi. Çünkü gözlem sürecinde arıların lavantalarımızı yüksek sıklıkta ziyaret etmesine ilişkin periyodik izlenimimiz, bal florasının zenginleşmesi anlamına geliyor. Böylece, böcek ilacı, sinek kovar, anti-depresan ve sakinleştirici gibi birçok tıbbî alanda kullanılan bu bitkinin Bayburt şartlarında yüksek verimle kullanılmasının fayda-getiri ideksinin diğer bitkiler ve tarım ürünlerine nazaran yükseldiğini söyleyebilirim." dedi. Süreç boyunca duyduğu güven ve sağladığı destekle iklime adaptasyon başarısının gerçekleşmesinde önemli rol üstlendiğini belirttiği Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkürlerini ileten Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, "Değerli Rektörümüzün bu önemli hasada katılımlarının önemi büyüktür. Çünkü böylesine zorlu ve sabır gerektiren süreçler yönetim vizyonuyla başarılabilir." ifadelerini kullandı.





Lavantanın Bayburt iklim şartlarına uygunluğunu tespit etmenin şehrin organik ve bilimsel tarım odaklı ekonomik dinamikleri açısından oldukça önemli bir milat olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen ise, "Geçtiğimiz iki yılda sürdürülebilirlik alanında kat ettiğimiz mesafeler içerisinde en önemli dönemeçlerden birini bugün tecrübe ediyoruz. Çünkü dünyanın ve ülkemizin geleceği açısından önemini her geçen gün daha fazla idrak ettiğimiz sürdürülebilir tarımı bilimsel metotlarla geliştiren akademik ekibimiz, şehrimizin tarım ekonomisine çağ atlatmayı hedefliyor. Üstelik lavantanın yaygınlaştığı bir Bayburt, dolaylı yönden turizm açısından da cazibe merkezine dönüşmüş olacak. Çünkü bugün popüler doğa fotoğrafı estetiğinde en çok tercih edilen dekor ve arka plan bitkilerinden biri lavanta. Bu çok yönlü faydanın şehrimizdeki tutundurması için bir sonraki safhada çeşitli eğitimler ve lansmanlarla birlikte çiftçi yönelimini sağlamak, yerel markalar oluşturmak istiyoruz. Süreçte emeği geçen tüm personelimiz ve öğrencilerimize Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık hocamız özelinde teşekkür ediyor; mevcut gelişmenin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.