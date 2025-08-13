Bursa’da bugüne kadar binlerce genci ücretsiz YKS kursları ile üniversiteye hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı YKS hazırlık kursları için kayıtların başladığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa’da eğitime ve gençlere değer katan çalışmalarını her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ücretsiz YKS kurslarıyla 50’den fazla gencin ilk 50 bine girmesine yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıtlarının da başladığını duyurdu.

Kayıtlar, 1 Eylül’e kadar devam edecek

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hürriyet, Gemlik, Heykel, Naim Süleymanoğlu, Orhangazi, Kestel, Vakıf Bera, Mustafakemalpaşa ve Karacabey YKS Hazırlık Merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde yıl boyunca sayısal, eşit ağırlık, sözel ve TYT kursları düzenlenecek. 1 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek olan kayıtlar, busmek.bursa.bel.tr adresinden online olarak yapılacak. Detaylı bilgi için 0224 716 42 02 veya 0224 716 36 64 numaraları aranabilir veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçilebilir.