Esra Erol'a sahte mehdinin müridinden kan donduran tehdit! "Canını alacağım" Esra Erol'a sahte mehdinin müridinden kan donduran tehdit! "Canını alacağım"
Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı! Umut Akyürek yaşananları anlattı
Şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, 19 yaşındaki kızları Melek Bal'ın 12 yaşından beri yasaklı madde kullandığını açıklayarak "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" diyerek yardım çağrısında bulundu....Devamı için tıklayınız