Ankara'da gerçekleşen kongrede iki aday yarıştı. Bayburtlu emekli albay Atilla Güler ile Umut Davut Başoğlu'nun aday olduğu seçimlerde oy kullanan 179 delegeden 132 oy alan Atilla Güler federasyonun yeni başkanı oldu. Umut Davut Başoğlu ise 47 oyda kaldı.

Atilla Güler, seçimler sonrası yaptığı açıklamada, "Alacağımız bayrağı daha da yukarı çıkaracak şekilde görevimizin kutsiyeti ve sorumluluğumuzun büyüklüğünü biliyoruz. Bu görev anlayışı ve sorumluluk bilinciyle Türkiye Oryantiring Federasyonunun tüm paydaşlarına hak, hukuk ve adalet ilkeleri çerçevesinde davranacağız. Sevgi ve saygıya dayalı bir yönetim iklimi içerisinde tüm paydaşlarımızın başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, teknolojik eğitim malzemesinin kullanım imkânlarının geliştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Güler'in yönetim kurulunda; Mehmet Fatih Çiçekli, Engin Uzun, Sabire Meltem Banko, Nuri Dağdelen, Serhan Erdoğan Yılmaz, Fatih Dizdar, Nazmi Tutal, Emirhan Külahsız ve Kübra Acar görev aldı.