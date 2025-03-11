İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Uluslararası Yakın Savunma Festivali’ne ev sahipliği yaptı. KBN Federasyonu ve International Martial Art Organisation (IMAO) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen 150’ye yakın sporcu derece almak için ter döktü.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yakın Savunma Festivali, Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi'ndegerçekleşti. 13 ülkeden 150’ye yakın sporcunun katıldığı etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, IMAO Başkanı Dr. Mehdi Zulqadar, KBN Başkanı Dr. KambizBabaei, Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri Ali Rıza Der ve Özge İlgüz katıldı. Gün boyunca süren müsabakaların ardından kazananlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

“Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz”

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan açılış konuşmasında, “Öncelikle Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın selam ve sevgilerini iletiyorum. İlçemizde böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ ilkesini şiar edinerek, binlerce çocuk ve gencimize birçok branşta spor aktiviteleri sunuyoruz. Olimpiyatlarda iyi sonuçlar elde etmek adına, ülkemizde ve dünyada bu şekilde spor organizasyonları düzenleyerek yaptığımız işleri daha ileriye taşımak zorundayız. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz ” ifadelerini kullandı.