Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen 11. Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, deneyimli sporcuların kıyasıya mücadelesiyle başladı.BURSA (İGFA) - Dikkaldırım Spor Salonu’nda düzenlenen 11. Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na Türkiye’nin 24 ilinden gelen oyuncuların yanı sıra Bursa’da ikamet eden Bulgaristan, Danimarka, Fas, Suriye, İran ve Iraklı oyuncular da katılım gösterdi. Kadın ve erkeklerde toplam 8 farklı yaş kategorisinde düzenlenen turnuvaya katılan 300 sporcu, 3 gün süresince tekler ve çiftler kategorilerinde mücadele ederek yeteneklerini sergileyecek. Sporun ve dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlayan turnuva, heyecan dolu karşılaşmaların ardından 10 Kasım tarihinde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı
Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen 11 Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, deneyimli sporcuların kıyasıya mücadelesiyle başladı
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