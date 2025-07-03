Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2025 yılı Haziran ayı ihracatı, 3 milyar 593 milyon 446 bin dolar olarak gerçekleşti.BURSA (İGFA) - UİB’in 2025 Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına yüzde 30,36 oranında artarak 3,6 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk 6 aylık ihracat tutarı da yüzde 12,71’lik artışla 20 milyar 807 milyon 342 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatımızın artıyor olması büyük bir başarıdır. Bunu değerli ihracatçı üyelerimizin gayretli çalışmalarına borçluyuz. Sürdürülebilir büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

OİB'İN İHRACATI HAZİRAN AYINDA 3 MİLYAR 55 MİLYON DOLAR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Haziran ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,94 oranında artarak 3 milyar 55 milyon 123 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 15,73’lük artışla 17 milyar 696 milyon 370 bin dolara ulaştı.

UTİB'İN İHRACATI HAZİRAN AYINDA 90 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Haziran ayında 89 milyon 993 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 6 aylık ihracatı ise 612 milyon 757 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'TEN HAZİRAN AYINDA 76 MİLYON DOLAR İHRACAT

Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,14’lük artışla 76 milyon 580 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Haziran dönemi ihracatı toplamı ise 440 milyon 161 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'İN İHRACATI HAZİRAN AYINDA 21 MİLYON DOLAR

Haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,67’lik artışla 21 milyon 534 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 6 aylık dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,23’lük artışla 139 milyon 123 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Haziran ayında 10 milyon 374 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 6 aylık dönemde toplam 67 milyon 902 bin dolarlık dış satışa imza attı.