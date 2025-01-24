Araştırmacı Gazeteci, Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yıl dönümünde Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Uğur Mumcu; ‘Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunamaz’ diyen bir bilim insanıydı. Bilgi ve belge gazeteciliğiyle bir dönemin karanlığına ve bugünlere ışık tutmuş özel bir kişilik, önemli bir gazeteciydi” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli’de Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan büstü önünde gerçekleşen anma törenine, meclis üyeleri, muhtarlar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çiğli Şube Başkanı Berkan Yılmaz ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Uğur Mumcu’nun sevenleri katıldı.

BAŞKAN YILDIZ: "UĞUR MUMCU, BİR DÖNEMİN KARANLIĞINA VE BUGÜNLERE IŞIK TUTMUŞ BİR GAZETECİYDİ”

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Uğur Mumcu’nun dik duruşunun ve gazetecilik anlayışının her zaman kendisine örnek olduğunu ifade etti. Yıldız, “Uğur Mumcu, ‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz’ diyen bir bilim insanıydı. Bilgi ve belge gazeteciliğiyle bir dönemin karanlığına ve bugünlere ışık tutmuş özel bir kişilik, önemli bir gazeteciydi. Özgürlükçü bir laik; hukukun ve adaletin keskin kalemiydi. İyi bir Kuvayı Milliyeci, katıksız bir Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri savunucusuydu. Karanlığa, teröre, kirlenmiş siyasete karşı dik duruşlarıyla öne çıkan; sözlerini sakınmayan demokrasi şehitlerimiz Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Turan Dursun ve Çetin Emeç gibi faili meçhul cinayetlere kurban giden tüm aydınlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

YILDIZ, GAFFAR OKKAN’I DA ANDI

Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün, 1993 yılında hunharca katledilen Uğur Mumcu’nun; ondan 8 yıl sonra yine aynı emellerle hayattan koparılan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın da ölüm yıl dönümü. Biz var oldukça; onların düşünceleri ve mücadeleleri de var olacak. Hukuk, adalet ve insan hakları için kavgamızdan; Cumhuriyet sevdamız ve Atatürk’e olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım ki, Mumcu’nun da dediği gibi; ‘Cesareti olan bir kez, korkaklar bin kez ölür.’”

BERKAN YILMAZ: “YAKTIĞI MEŞALE BUGÜNÜ DE AYDINLATIYOR”

ADD Çiğli Şube Başkanı Berkan Yılmaz, konuşmasında Mumcu’nun karanlığa karşı verdiği mücadelenin önemine değinerek, “Beni ancak öldürerek susturabilirsiniz diyen kalpaksız Kuvvayı Milliyeci Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyoruz. Bugün Uğur Mumcu dostlarıyla beraber çoğalmaya devam ediyoruz. Kendisi, Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve laikti. O gün karanlığa karşı yaktığı meşale, bizleri bugün dahi aydınlatmaktadır. Tüm devrim şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

EVRİM AYDIN: “GERÇEĞİ BİLMENİN CESARETİNİ, ADALETİ SAVUNMANIN GÜCÜNÜ ONDAN ÖĞRENDİK”

Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Evrim Aydın ise, “Unutmayalım ki Uğur Mumcu sadece bir isim değildir; laiklik, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Bizler onun mücadelesinin simgelerini yaşatmak için buradayız. Gerçeği bilmenin cesaretini, adaleti savunmanın gücünü ondan öğrendik. Türkiye’nin karanlık bir dönemini aydınlatmış ve bu uğurda katledilmiş Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyorum” diye konuştu.

ŞİİR VE TÜRKÜLERLE ANILDI

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu’nun büstüne karanfiller bırakıldı. Daha sonra Mumcu, şiirler ve türkülerle anıldı.