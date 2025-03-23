İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve terör suçlarından hakim karşısına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Şişli Belediye başkanlarının tutuklanması ardından geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırdı. Bakanlık, Şişli Belediyesi'ne ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak atadı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarından dolayı tutuklanmaları ardından geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlık, ayrıca Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı da görevinden tedbir amaçlı uzaklaştırırken, Şişli Belediye Başkan vekili olarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Erktürkmen'i görevlendirdi.



