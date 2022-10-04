Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube sininde katılım sağladığı 33 şehrin hemşeri derneği, yerel tatları ve yöresel kültürleriyle 23 Ekim’e kadar Tuzla’yı renklendirecek.

Tuzla belediyesinin düzenlemiş olduğu 9. Uluslar Arası Tuzla’dan Anadolu’ya Şenlikleri görsel bir açılışla yapıldı.

Açılışa konuşmasını yapan Tuzla Belediye Başkanı Sn. Dr. Şadi Yazıcı, 9.sunu düzenlemiş olduğumuz Tuzla`dan Anadolu’ya şenliklerimize katılım sağlayan Sivil toplum kuruluşlarına ve stant açan STK başkanlarına ve Tuzla halkına teşekkür etti.

Tuzla ortak paydasında birleşip, Tuzla’mızı güçlendiriyoruz’

Başkanı Dr. Yazıcı, ’Demokratik bir yapının oluşması için örgütlü bir toplum gerekir. Örgütlü toplumda ise en önemli dinamiklerden birisi hemşeri dernekleridir.

Sivil toplum kuruluşlarının en aktif ve yaygın çalışan türlerinden birisi olan hemşeri dernekleri ile biz toplumumuzda katılımcı demokrasiyi arzu ettik. Tuzla’da nerede doğmuş olursak olalım, nereden geliyorsak gelelim Tuzla ortak paydasında birleşip, Tuzla’mızı güçlendiriyoruz. Hemşeri derneklerimiz hem demokrasimiz için hem de toplumumuz için çok önemli bir dinamiktir’ ifadelerini kullandı.

Bayburt standına gelerek Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram Dr. Şadi Yazıcı 'ya Bayburt ihramı hediye etti.

Kocaeli Ak Parti millet vekili Cemil Yaman hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Akabinde Vakıf Genel Sekreteri Levent Ayaz, Ak Parti Millet vekili Cemil Yaman' a Bayburt tesbihi hediye ederek teşekkür etti.

Standa katılan Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği başkanı Ali Kemal Birgül standı ziyaret etti.Bayburt’un tanıtımı katkı sunulması adına memnuniyetini ifade etti.

Bayburtlu Hemşerimiz AK Parti Tuzla ilçe başkanı Talha Tayfur standı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği kadın kolları başkanı Zeynep Nergis ve Yönetimi standa uğrayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bayburtlu Dostlar Meclisi Başkanı İsmail Gürbüzer ve Fuat Erkovan, Minibüs Şöförleri Başkan Vekili Erkan Dakoğlu, Bayburt Gündem Gazetesi Anadolu Yakası Temsilci Sinan Purut, Tuzla Belediyesinden Yetkililer katılıp topluca stantları gezdiler. Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın konseri ile gece son buldu.