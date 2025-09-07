Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Çocuk Filmleri Festivali”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Kayseri Forum AVM’de başladı. Etkinlik, film gösterimleri ve yaratıcı atölyeler ile çocuklarla buluşuyor.KAYSERİ (İGFA) - Minik sinemaseverleri beş gün boyunca eğlenceli bir serüvene davet eden 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Kayseri Forum AVM’de kapılarını açtı.

Eğlenceli film gösterimleri ve yaratıcı atölyelerle dolu program, ilk günden itibaren çocuklara hem öğretici hem de neşeli anlar sunmaya başladı. 10 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalde, sinemanın sihirli atmosferini keşfetmek isteyen tüm çocuklar, festival boyunca hayallerini beyaz perdeye taşıma imkanı bulacak.

Festival kapsamında düzenlenen Yazarlık Atölyesi’nde çocuklar hayallerini kağıda dökerek kendi hikayelerini kurmayı öğrendi. Çocuklar için Bilinçli Nefes Atölyesi’nde ise katılımcılar nefes teknikleriyle hem bedenlerini hem de zihinlerini keşfetme fırsatı buldu. Her iki atölye de minik katılımcılara keyifli ve öğretici anlar yaşattı.Festivalin ilk günü, çocukların yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda eğlenceli zaman geçirmeleriyle coşkulu bir şekilde tamamlandı.

Festival boyunca “Yazarlık Atölyesi, Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi, Dijital Medya İçerik Atölyesi ve Oyunculuk Atölyesi” çocuklarla buluşmaya devam edecek. Çocuklar bu atölyeler sayesinde hem hayal güçlerini geliştirme hem de yaratıcılıklarını farklı alanlarda deneyimleme fırsatı bulacak.

HEYECAN DOLU FİLMLER ÇOCUKLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Festivalin açılış gününde minik sinemaseverler Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu ve Kardeş Takımı 2 filmlerinin gösterimleriyle keyifli anlar yaşadı. Festivalin kalan programında ise “Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu, Kardeş Takımı 2, Cesur İtfaiyeci, Benim Tatlı Diş Perim, Ejderham ve Ben ve Karlar Kraliçesi ve Prenses” filmleri çocuklarla buluşmaya devam edecek.